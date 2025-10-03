Barack y Michelle Obama celebran 33 años de matrimonio en medio de rumores de separación,

El expresidente Barack y Michelle Obama celebraron 33 años de matrimonio con un emotivo mensaje público que llega en medio de intensos rumores sobre una posible separación.

El expresidente de Estados Unidos utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar su amor y admiración por Michelle, con palabras que desmienten cualquier especulación negativa sobre su relación.

The best decision I ever made was marrying you, @MichelleObama. For 33 years, I’ve admired your strength, grace, and determination — and the fact that you look so good doing it all. Happy anniversary! pic.twitter.com/YoV098JDS5 — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2025

En su mensaje el expresidente le dedicó unas emotivas palabras a Michelle, “La mejor decisión que he tomado fue casarme contigo. Durante 33 años, he admirado tu fuerza, gracia y determinación, y el hecho de que te ves tan bien haciéndolo todo. ¡Feliz aniversario!“.

El mensaje, simple pero cargado de significado, reafirmó el compromiso de una de las parejas más emblemáticas y admiradas del mundo, especialmente en medio de una ola de rumores sobre una posible separación.

Uno de los rumores más llamativos que ha circulado es la recientemente es la supuesta relación del expresidente con la actriz de Hollywood Jennifer Aniston. Tanto Barack Obama como Jennifer Aniston han mantenido una postura pública respetuosa y profesional, sin dar pie a confirmar o negar tales afirmaciones. En contraste, el trino de Barack hacia Michelle muestra una imagen sólida y unida de la pareja.

Barack y Michelle Obama representan una historia de amor que ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un símbolo de perseverancia, respeto mutuo y colaboración en causas sociales.

Barack y Michelle se conocieron en 1989, cuando ambos trabajaban en la firma de abogados Sidley Austin en Chicago. Michelle fue asignada como la mentora de Barack, quien recién comenzaba su carrera legal tras graduarse de Harvard.

La pareja se conoció cuando él era pasante de una firma de abogados y ella se convirtió en su tutora. | Foto: Twitter/ @MichelleObama

foto: Pinterest | Foto: foto: Pinterest