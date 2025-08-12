Barranquilla será epicentro del congreso nacional de la Asociación de Médicos Generales

Del 15 al 17 de agosto de 2025, Barranquilla será sede del 22° Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Generales de Barranquilla (Asomeb), evento que reunirá a cerca de 700 médicos de la región y del país en el centro de convenciones Combarranquilla Country.

Este año, el congreso rendirá homenaje al Dr. José Atilio Núñez Ramos, médico internista, epidemiólogo y docente universitario, por su destacada trayectoria profesional y académica.

Entre los invitados se encuentran especialistas como el endocrinólogo Dr. Joaquín Armenta, el alergólogo Dr. Alfonso Cepeda y conferencistas de la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI).