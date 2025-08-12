Confideciales
Barranquilla será epicentro del congreso nacional de la Asociación de Médicos Generales
Esperan que lleguen por lo menos 700 médicos de todo el país.
Del 15 al 17 de agosto de 2025, Barranquilla será sede del 22° Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Generales de Barranquilla (Asomeb), evento que reunirá a cerca de 700 médicos de la región y del país en el centro de convenciones Combarranquilla Country.
Este año, el congreso rendirá homenaje al Dr. José Atilio Núñez Ramos, médico internista, epidemiólogo y docente universitario, por su destacada trayectoria profesional y académica.
Entre los invitados se encuentran especialistas como el endocrinólogo Dr. Joaquín Armenta, el alergólogo Dr. Alfonso Cepeda y conferencistas de la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI).
El evento cuenta con el respaldo del Colegio Médico Colombiano, presidido por el Dr. Stevenson Marulanda, quien también participará como conferencista. Desde su fundación en 2001, ASOMEB ha promovido la actualización en educación médica continua, consolidando este congreso como uno de los más importantes del sector salud en el Caribe colombiano.