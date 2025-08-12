Suscribirse

Confideciales

Barranquilla será epicentro del congreso nacional de la Asociación de Médicos Generales

Esperan que lleguen por lo menos 700 médicos de todo el país.

Redacción Confidenciales
12 de agosto de 2025, 2:17 p. m.
Congreso de Médicos Generales en Barranquilla.
Congreso de Médicos Generales en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Del 15 al 17 de agosto de 2025, Barranquilla será sede del 22° Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Generales de Barranquilla (Asomeb), evento que reunirá a cerca de 700 médicos de la región y del país en el centro de convenciones Combarranquilla Country.

Este año, el congreso rendirá homenaje al Dr. José Atilio Núñez Ramos, médico internista, epidemiólogo y docente universitario, por su destacada trayectoria profesional y académica.

Contexto: Ofertas de empleo para médicos: hay más de 400 vacantes disponibles

Entre los invitados se encuentran especialistas como el endocrinólogo Dr. Joaquín Armenta, el alergólogo Dr. Alfonso Cepeda y conferencistas de la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI).

El evento cuenta con el respaldo del Colegio Médico Colombiano, presidido por el Dr. Stevenson Marulanda, quien también participará como conferencista. Desde su fundación en 2001, ASOMEB ha promovido la actualización en educación médica continua, consolidando este congreso como uno de los más importantes del sector salud en el Caribe colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

2. Aparece video en el que se ve a Harold Aroca, poco antes de ser asesinado en Bogotá: está rodeado de varios hombres

3. Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

4. El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

5. Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoConfidenciales Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.