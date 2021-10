Confidenciales Beto Coral pide retirar de la lista del Pacto Histórico a la esposa de Roy Barreras

Roy Barreras es precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, pero no quiere perder su curul en el Senado. Por eso, tal y como estaba previsto, le cedió el puesto a su esposa, Gloria Arizabaleta, quien buscará ahora llegar al Congreso.

Aunque inicialmente varios sectores políticos cuestionaron la jugada política de Roy por considerarla un claro ejemplo de nepotismo, él lanzó al agua a su compañera. Sin embargo, en sectores del Pacto Histórico esa jugada del senador no cayó bien y le están pidiendo que se retire la aspiración de Arizabaleta.

El activista Beto Coral le hizo la solicitud a través de las redes sociales. “Señor Roy Barreas: usted hace parte de una fuerza que pretende acabar con años de dominio de la política tradicional de la que usted hacía parte. Si quiere un cambio de verdad, no es presentable que su esposa esté en ninguna lista. Desista de la idea, por favor, y demos ejemplo”.

Como Barreras le respondió que su postura era machista, Coral volvió a responderle y reiterarle la petición. “No. No puede salir con ese pretexto, señor Roy Barreras. No es por ser mujer, es por ser su esposa. Usted pretende conservar su curul en nombre ajeno. Práctica normal en los clanes de los partidos tradicionales. Conservar el poder en una familia, no es ilegal, es antiético”.

En la polémica terció otro activista del petrismo, David Rozo, quien también rechazó que Barreras esté afirmando que no quieren a su esposa en la lista por ser mujer. “No puedo creer lo que estoy leyendo. Esto no es un tema de si es mujer o no, bienvenida la representación sana de las mujeres. Hay que dar un debate serio. No es ético tener en la lista como cuota suya a su esposa. Es a todas luces un despropósito y una incoherencia”.

De acuerdo con fuentes del Pacto Histórico, el nombre de la abogada Arizabaleta estaría dentro de los primeros diez lugares de la lista cerrada al Senado por la coalición que lidera Gustavo Petro. Cabe recordar que Roy Barreras se ha convertido en uno de los políticos que más influye en el jefe de la Colombia Humana, un hecho que ha generado más de un celo político en la izquierda.