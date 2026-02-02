Cambio Radical se va de frente contra Gustavo Petro por criticar a la Corte Constitucional: “No todo vale para gobernar”

Desde que la Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente la emergencia económica del Gobierno Petro, desde la Casa de Nariño se han lanzado varias críticas por dicha decisión.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro y varios integrantes del gabinete han lanzado dardos contra la Corte Constitucional y la señalan de “proteger a los ricos de Colombia”.

Por esa razón, desde Cambio Radical se pidió respeto por las decisiones de la justicia y se aseguró que la Corte Constitucional, sencillamente, le dio la razón a quienes advirtieron que la emergencia económica era inconstitucional.

“El decreto de emergencia económica fue suspendido provisionalmente, al considerar que se trata de una medida que no respetaba la Constitución, mientras se adelanta su estudio de fondo”, dijo el representante John Edgar Pérez.

Aseguró que el mensaje que se está enviando es que “no todo vale para gobernar” y que el Ejecutivo debe respetar las competencias del Congreso de la República.

“El Gobierno debe dejar de derrochar los recursos públicos, como lo hemos denunciado en varias ocasiones. Gobernar exige responsabilidad, respeto por la Constitución y un uso serio de la plata de los colombianos”, reiteró.