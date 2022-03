Confidenciales Cambio Radical sorprende con emotivo comercial de Germán Vargas: ¿se lanzará?

Con un emotivo video comercial de aproximadamente 2 minutos de duración, y que apareció la noche de este domingo 6 de marzo en el prime time de los noticieros de televisión nacional, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sorprendió a los colombianos.

El comercial muestra todo el tiempo la carrera política del ex vicepresidente, al final el mensaje invita a votar el domingo 13 de marzo. ¿Se lanzará a la presidencia?, un verdadero enigma. Aunque tiene tiempo hasta el 11 de marzo para hacerlo.

Germán Vargas Lleras lleva cuatro años sin dar entrevistas en profundidad a medios de comunicación. Sin embargo se mantiene en la palestra pública a través de su exitosa e influyente columna de opinión que se publica todos los domingos en el diario El Tiempo.

Un Guerrero que ofreció su vida para luchar contra el narco tráfico, que le cambió la vida a muchas familias con vivienda digna. Necesitamos a ⁦@German_Vargas⁩ liderando una bancada que proteja al país de los riesgos del socialismo. pic.twitter.com/J05V5GXTdv — Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) March 7, 2022

A pesar de su resistencia a declarar en los medios, el pasado 16 de febrero, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras le dijo a SEMANA que no será candidato presidencial. “Puede publicar que no voy a ser candidato”, le dijo a este medio de manera tajante.

Su respuesta se dio luego de versiones de algunos candidatos al Congreso, de su partido Cambio Radical, en el sentido de que Vargas Lleras estaría listo para competir por la Casa de Nariño.

Desde diferentes sectores, a Vargas Lleras han tratado de convencerlo de volver a presentar su nombre en las urnas. Sin embargo, siempre ha descartado la posibilidad de lanzarse. Hace unos meses, de hecho, mientras montaba bicicleta por la sabana de Bogotá, dio a entender que prefería tener esa calidad de vida que volver a la política electoral.