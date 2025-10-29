Suscribirse

Cancillería activó líneas de emergencia para colombianos en Cuba por paso del huracán Melissa

El Gobierno colombiano recomendó a los connacionales mantenerse atentos a la información emitida por las autoridades locales.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 12:40 p. m.
La gente camina por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba.
La gente camina por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba. | Foto: AFP

Ante la llegada del huracán Melissa a territorio cubano, la Embajada y el Consulado General de Colombia en La Habana anunciaron la activación de canales especiales de atención para los connacionales que puedan verse afectados por la emergencia climática.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que los ciudadanos colombianos residentes o de paso en Cuba podrán comunicarse con las autoridades diplomáticas mediante las líneas +53 536 38 602 y +57 316 661 1095 (esta última disponible también por WhatsApp), con el fin de recibir asistencia, orientación y apoyo consular.

El Gobierno colombiano recomendó a los connacionales mantenerse atentos a la información emitida por las autoridades locales y seguir todas las medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno natural, que ha generado alertas por fuertes lluvias y vientos en varias zonas de la isla.

La Cancillería reiteró su compromiso con la protección de los colombianos en el exterior y recordó que, a través del portal y las redes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, se puede acceder a información actualizada sobre la evolución del huracán y las acciones de apoyo consular.

