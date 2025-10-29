Cancillería activó líneas de emergencia para colombianos en Cuba por paso del huracán Melissa

Ante la llegada del huracán Melissa a territorio cubano, la Embajada y el Consulado General de Colombia en La Habana anunciaron la activación de canales especiales de atención para los connacionales que puedan verse afectados por la emergencia climática.

📢 Atención connacionales en Cuba.



La Embajada y el Consulado General de Colombia en La Habana informan que, ante el paso del huracán Melissa, se han habilitado líneas de atención para brindar apoyo e información a los colombianos que lo requieran.



📞 +53 536 38 602

📱 +57 316… pic.twitter.com/7poCCk2NGC — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 29, 2025

A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que los ciudadanos colombianos residentes o de paso en Cuba podrán comunicarse con las autoridades diplomáticas mediante las líneas +53 536 38 602 y +57 316 661 1095 (esta última disponible también por WhatsApp), con el fin de recibir asistencia, orientación y apoyo consular.

El Gobierno colombiano recomendó a los connacionales mantenerse atentos a la información emitida por las autoridades locales y seguir todas las medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno natural, que ha generado alertas por fuertes lluvias y vientos en varias zonas de la isla.