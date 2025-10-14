Confidenciales
Cancillería rechaza atentado en contra de uno de los dos refugiados venezolanos atacados en Bogotá
Lo que llamó la atención del mensaje es que no destacaron al otro refugiado atacado.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunciaron en contra del atentado que sufrieron en Bogotá Yendri Velásquez y Luis Peche, dos refugiados venezolanos en el país.
“Desde la Cancillería de Colombia rechazamos el atentado ocurrido en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en nuestro país”, dijeron.
Desde la Cancillería de Colombia rechazamos el atentado ocurrido en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en nuestro país. Yendri, como muchos otros líderes… pic.twitter.com/HeAxOak2my— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 15, 2025
El ministerio destacó que Velásquez, como otros líderes sociales, había acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para su solicitud de protección internacional, tras huir de su país por una “persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, dijeron, aunque no cuestionaron directamente al régimen de Nicolás Maduro.
“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia: Mientras se encuentren en Colombia, las personas migrantes y refugiadas deben contar con respaldo y acompañamiento institucional en garantía de sus derechos. Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia o discriminación y nuestro compromiso con la protección y dignidad de las personas migrantes y refugiadas”, aseguraron.
Sin embargo, lo que llamó la atención de la comunicación es que no mencionaron a Luis Peche, consultor político venezolano y miembro de Amnistía Internacional que también fue víctima de atentado.
Ambos fueron atacados con arma de fuego desde un vehículo cuando salían de un edificio en el nororiente de Bogotá, posteriormente lograron ser trasladados a la clínica Reina Sofía donde se sabe que están estables.