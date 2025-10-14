Suscribirse

Confidenciales

Cancillería rechaza atentado en contra de uno de los dos refugiados venezolanos atacados en Bogotá

Lo que llamó la atención del mensaje es que no destacaron al otro refugiado atacado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 3:01 a. m.
Yendri Velásquez fue uno de los venezolanos atacados.
Yendri Velásquez fue uno de los venezolanos atacados. | Foto: Cancillería

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunciaron en contra del atentado que sufrieron en Bogotá Yendri Velásquez y Luis Peche, dos refugiados venezolanos en el país.

“Desde la Cancillería de Colombia rechazamos el atentado ocurrido en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en nuestro país”, dijeron.

El ministerio destacó que Velásquez, como otros líderes sociales, había acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para su solicitud de protección internacional, tras huir de su país por una “persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, dijeron, aunque no cuestionaron directamente al régimen de Nicolás Maduro.

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia: Mientras se encuentren en Colombia, las personas migrantes y refugiadas deben contar con respaldo y acompañamiento institucional en garantía de sus derechos. Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia o discriminación y nuestro compromiso con la protección y dignidad de las personas migrantes y refugiadas”, aseguraron.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la comunicación es que no mencionaron a Luis Peche, consultor político venezolano y miembro de Amnistía Internacional que también fue víctima de atentado.

Ambos fueron atacados con arma de fuego desde un vehículo cuando salían de un edificio en el nororiente de Bogotá, posteriormente lograron ser trasladados a la clínica Reina Sofía donde se sabe que están estables.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

2. Canal y hora para ver la serie entre Mariners y Blue Jays: un paso a la Serie Mundial

3. Selección Colombia queda debiendo ante Canadá en amistoso: así fue el partido en Nueva Jersey

4. Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del miércoles, 15 de octubre

5. Sale a la luz lo que hizo la esposa de Luis Díaz mientras él jugaba con la Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CancilleríaVenezuelaatentado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.