Confidenciales Captaron a joven que pretendía discutir con el expresidente Álvaro Uribe en un aeropuerto, ¿qué le dijo?

En el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, se dio un suceso en el cual se vieron involucrados el expresidente Álvaro Uribe, el abogado Abelardo de la Espriella y un joven. ¿Qué pasó?

El hecho quedó registrado en redes sociales y rápidamente se hizo viral. Resulta que el exmandatario se encontraba en la fila del aeropuerto para tomar un vuelo junto con De la Espriella. En ese momento, una persona se acerca a él y le empieza a hablar, aparentemente con la intención de discutir.

¿Uribe anda cargando con Abelardo para todo lado?



¿Ese es Abelardo, cierto?



pic.twitter.com/zqVkCYOvSb — Jesucristo Carrefour🦜 (@CristoAtado) February 10, 2023

En ese momento, Uribe escuchó al joven y le respondió lo siguiente: “Han creado profesores radicales de izquierda, que no han sido capaces de discutir conmigo objetivamente. Ustedes han creado una opinión falsa de la realidad”. Hasta ahí, la discusión estaba en calma y sin inconvenientes.

Sin embargo, luego de que el expresidente respondiera eso, De la Espriella increpó al joven y se le acercó. No obstante, la reacción posterior no fue del ciudadano, sino del expresidente Uribe, quien apartó al abogado y le pidió que no lo insultara, afirmando que esa no era la manera. “Yo soy capaz de discutir con él sin insultarlo”, señaló.

Finalmente, el líder del Centro Democrático cerró el debate al estrechar cordialmente la mano con el joven y procedió a continuar su recorrido; De la Espriella, por su parte, no comentó nada más y lo siguió. Todos los pasajeros presenciaron la escena y aplaudieron la manera con la que el expresidente Uribe afrontó la situación.

“¡Sí señor!”, “¡Así es!, “Bravo, Álvaro Uribe”, “Gracias, presidente”, fueron las palabras del público que fue testigo de la discusión. Antes de irse, se muestra que el expresidente también le agradeció al ciudadano haber discutido, sostenido que eso es un acto democrático. “Es una batalla en cada parte. Hay que sostenerla con firmeza”, le señaló Uribe a la gente que estaba allí.