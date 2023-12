Caras largas y sillas vacías: las imágenes que llamaron la atención del evento público del presidente Petro en Ibagué, ¿qué pasó?

Cabe señalar que en ese mismo evento el mandatario colombiano lanzó una arenga, “el pueblo no se rinde, carajo”, al afirmar que no llegará un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho su administración del Pacto Histórico.

“El pueblo tiene que correr en este momento de la historia, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento, es irreversible, no que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo”, sostuvo Petro.