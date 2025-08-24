Carlos Fernando Galán se solidariza con Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro: “El país no puede esperar una tragedia más”

SEMANA reveló en su más reciente edición las graves amenazas que enfrentan los alcaldes y gobernadores de Colombia, en medio de la escalada terrorista por la que atraviesa el país, que queda demostrada en los más recientes hechos ocurridos en la última semana en Cali y Amalfi, Antioquia.

Este medio conoció que los hombres al mando de alias Iván Mordisco, quienes también están detrás del atentado en Cali, ordenaron matar al alcalde Alejandro Eder, y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Según las fuentes consultadas por SEMANA, todo estaba listo para que se ejecutaran los planes contra ambos funcionarios. Sin embargo, las autoridades lograron reaccionar y protegerlos a tiempo.

La revelación ha dejado varias reacciones en rechazo a los planes de los grupos armados. Entre ellos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mostró su solidaridad con Eder y Toro y alertó por la seguridad en el país.

“Las amenazas se nos están volviendo paisaje. Cada semana es un político diferente quien corre peligro. Urgente que el Gobierno Nacional refuerce la seguridad de los mandatarios locales en todo el país, y fortalezca las capacidades de inteligencia. El país no puede esperar una tragedia más”.

Toda mi solidaridad con el alcalde @alejoeder y con la gobernadora @DilianFrancisca.



Las amenazas se nos están volviendo paisaje. Cada semana es un político diferente quien corre peligro.



Urgente que el Gobierno Nacional refuerce la seguridad de los mandatarios locales en todo… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 24, 2025