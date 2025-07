Centro Democrático denunciará a Claudia López por injuria y calumnia. ¿Qué pasó?

“El desespero de Claudia López no tiene límites. Por camaleona, ya no tiene cabida en ningún lado, ni siquiera en la opinión pública. Ni el petrismo la puede ver, ni el santismo, ni el fajardismo, nadie la quiere cerca por dañina, por camaleónica y por no tener principios”, dijo el concejal del uribismo Sebastián López.