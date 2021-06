Confidenciales “Cero tibia”: el mensaje de Rodrigo Lara a María Fernanda Cabal por su precandidatura presidencial

La candidatura de María Fernanda Cabal a la presidencia ha despertado más de una reacción, incluso entre sectores políticos con los que no ha tenido mayor cercanía.

Este martes, el senador Rodrigo Lara Restrepo envío un mensaje a la uribista a raíz de su aspiración por conquistar la Casa de Nariño después de agosto del 2022.

“Deseo éxitos a mi compañera de Senado María Fernanda Cabal. Sus convicciones ideológicas son claras y ha demostrado carácter para defenderlas. Eso es democracia: libertad para defender su ideología sin ser agredido por no hacerlo”, dijo. Y agregó “que Cabal no se presenta como centro por cálculo electoral. Cero tibia”.

Cabal- quien ha dicho que no tiene nada de extremos- dice que si la ciudadanía la pide como precandidata está dispuesta a empezar su campaña. No obstante, al interior del uribismo, las figuras del centro creen que la congresista caleña busca convertirse en la primera en la lista del Centro Democrático al Senado, tras la no aspiración del expresidente Álvaro Uribe, lo que traduciría que su partido reduzca el número de curules en el próximo legislativo.

Deseo éxitos a mi compañera de Senado @MariaFdaCabal



Sus convicciones ideológicas son claras y ha demostrado carácter para defenderlas



Eso es democracia:libertad para defender su ideología sin ser agredido por hacerlo



No se presenta como centro por cálculo electoral.Cero tibia — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) June 28, 2021

“Mi aspiración por ahora es ser la senadora más votada. Tengo que trabajar para mostrarle al país (...) los caminos que podemos tener para salir de esta situación. Si en este camino se da una posibilidad de una precandidatura, y considero que puede llegar a ser un ejercicio interesante, lo hago, si la gente así lo decide”, dijo Cabal a RCN Radio.