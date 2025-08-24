Confidenciales
César Gaviria hace una cruda radiografía del sistema de salud que dejará el Gobierno Petro en 2026
El expresidente y jefe del Partido Liberal participó en un foro que organizó el Nuevo Liberalismo para analizar dicho sector.
El expresidente César Gaviria se mostró pesimista sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.
El también jefe del liberalismo participó en un foro sobre el sistema en Colombia y aseguró que el panorama es muy preocupante.
Duras críticas del expresidente César Gaviria por el sistema de salud en Colombia y los manejos del Gobierno Petro: "Yo tengo una visión pesimista de lo que nos viene. Vamos a heredar un sistema raquítico". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/uW3b3cuSGp— Revista Semana (@RevistaSemana) August 24, 2025
Aseveró que tiene “una visión pesimista de lo que nos viene. Vamos a heredar un sistema raquítico”.
El expresidente dijo que el sistema de salud colombiano siempre ha tenido problemas que se deben mejorar, pero que en este momento el sector está en cuidados intensivos por cuenta de las decisiones que ha tomado el Gobierno Petro.