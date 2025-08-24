Suscribirse

Confidenciales

César Gaviria hace una cruda radiografía del sistema de salud que dejará el Gobierno Petro en 2026

El expresidente y jefe del Partido Liberal participó en un foro que organizó el Nuevo Liberalismo para analizar dicho sector.

Redacción Confidenciales
25 de agosto de 2025, 12:58 a. m.
César Gaviria ha sido un férreo opositor de las reformas del Gobierno Petro que se presentaron al Congreso.
César Gaviria ha sido un férreo opositor de las reformas del Gobierno Petro que se presentaron al Congreso. | Foto: juan carlos sierra-semana

El expresidente César Gaviria se mostró pesimista sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.

El también jefe del liberalismo participó en un foro sobre el sistema en Colombia y aseguró que el panorama es muy preocupante.

Aseveró que tiene “una visión pesimista de lo que nos viene. Vamos a heredar un sistema raquítico”.

El expresidente dijo que el sistema de salud colombiano siempre ha tenido problemas que se deben mejorar, pero que en este momento el sector está en cuidados intensivos por cuenta de las decisiones que ha tomado el Gobierno Petro.

YouTube video player

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marlon Moreno confiesa la difícil lucha que vivió al intentar quitarse la vida en su juventud

2. Precandidatos del Centro Democrático exponen sus propuestas para recuperar el sistema de salud

3. Caos en el aire: avión de American Airlines aterriza de emergencia tras incendio dentro de la cabina

4. Cortes de agua programados en Bogotá del 26 al 29 de agosto: varios barrios se verán afectados

5. Jhon Córdoba se hizo notar con doblete en Rusia: ¿suficiente para ser llamado por Néstor Lorenzo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

César Gaviria SaludSistema de saludGobierno Petro

Noticias Destacadas

César Gaviria ha sido un férreo opositor de las reformas del Gobierno Petro que se presentaron al Congreso.

César Gaviria hace una cruda radiografía del sistema de salud que dejará el Gobierno Petro en 2026

Redacción Confidenciales
Alejandro Eder, Carlos Fernando Galán y Dilian Francisca Toro.

Carlos Fernando Galán se solidariza con Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro: “El país no puede esperar una tragedia más”

Redacción Semana
Paloma Valencia, Margarita Rosa de Francisco y María Fernanda Cabal

El mensaje de Margarita Rosa de Francisco a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal: “Emancípense, mujeres”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.