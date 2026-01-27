César Lorduy hace un llamado al Gobierno Petro para lograr la estabilidad del servicio de energía en la región Caribe

El excongresista César Lorduy hizo un llamado al Gobierno Petro para ponerle punto final al cambio de interventores de Air-e ya que, según él, los constantes cambios han generado problemas en la prestación del servicio.

Lorduy, quien está aspirando al Senado de la República, asegura que la región Caribe ya está cansada de los constantes cambios que no permiten una estabilidad del servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira donde hay más de 1.3 millones de usuarios.

La preocupación de Lorduy radica en que en septiembre de 2024 esa empresa debía a los generadores 500 mil millones de pesos y 14 meses después, y con cuatro interventores nombrados, la deuda aumentó a 1,7 billones de pesos.

Por esa razón, hizo el llamado para lograr una estabilidad que permita generar una organización administrativa con la que se puedan pagar todas las deudas.