Confidenciales Claudia López culpa al ministro de Defensa por “su ineficacia”

La alcaldesa Claudia López se despachó este jueves contra el Ministerio de Defensa al finalizar un consejo de seguridad en la localidad de Engativá y lo responsabilizó de la fuerte oleada de desplazados que han llegando a la capital colombiana en los últimos meses.

“Quisiera hacerle un llamado al Ministerio de Defensa. Mientras Colombia sea un mar de corrupción, violencia, desplazamiento y asesinato, con nuestra Fuerza Pública desafortunadamente no vamos a poder mejorar más los índices de seguridad”, precisó.

López, sin embargo, no paró ahí y volvió a cuestionar el trabajo de Diego Molano al frente de esa cartera. “Ministro, evadir no soluciona nada. Otros 600 emberás quieren regresar desde hace 5 meses a Chocó y Risaralda, no estar en albergues temporales en Bogotá. Deben garantizar su retorno seguro”, indicó la mandataria.

Luego, agregó: “El año pasado por su ineficacia de seguridad y defensa en el país llegaron más de 38.000 desplazados a Bogotá. Llegaron más este año por los atentados en Arauca y Guaviare. Si Colombia no tiene paz y seguridad, las ciudades tendremos más presiones de desplazamiento e inseguridad.

La alcaldesa capitalina aprovechó el consejo de seguridad en Engativá para rechazar nuevamente la posibilidad de una intervención militar en el Portal Américas de la localidad de Kennedy, en donde la ciudadanía está cansada de que la delincuencia tenga el control de esa zona.