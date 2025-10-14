Suscribirse

CNE lanzó plataforma para entrenar a jóvenes en derechos y deberes en la democracia

La iniciativa fue presentada en el marco de las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 4:24 p. m.
A pesar de que faltan algunos meses para las elecciones, los partidos empiezan a moverse de cara a presentar a sus candidatos tan pronto como sea posible.
Las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025 se celebran en este mes de octubre. | Foto: Colprensa

El Consejo Nacional Electoral lanzó una plataforma virtual para formar a los jóvenes sobre sus derechos y deberes en el marco de la democracia.

La iniciativa fue presentada en el marco de las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025 en las que se elegirá la conformación de esas instancias en todo el país.

Contexto: Candidatos a los Consejos de Juventud están siendo amenazados: violenta antesala para las elecciones de 2026

“Esta herramienta gratuita y que certifica a los usuarios, es de fácil acceso y está impulsando una nueva generación de líderes informados y comprometidos con democracia”, señaló el CNE en un comunicado.

Los jóvenes que estén interesados deben inscribirse en el portal capacitacioncmjcne.com diligenciando su nombre completo, documento de identidad y correo electrónico. Cerca de 40.000 personas se inscribieron como candidatos para los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se celebran este mes de octubre.

