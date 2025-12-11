Suscribirse

Con más de 1,5 millones de firmas, Aníbal Gaviria oficializó su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional

El exgobernador de Antioquia calificó este respaldo como una demostración del interés del país por “una visión renovada del territorio”.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 10:39 p. m.
En un acto acompañado por ciudadanos, voluntarios y líderes políticos, Aníbal Gaviria oficializó ante la Registraduría Nacional la entrega de 1.643.327 firmas que respaldan su aspiración presidencial por el movimiento UNIDOS – La Fuerza de las Regiones.

Contexto: Aníbal Gaviria se convierte en el candidato presidencial de La Fuerza de las Regiones
El exgobernador de Antioquia calificó este respaldo como una demostración del interés del país por “una visión renovada del territorio” y un modelo de Estado que avance hacia la descentralización.

Durante la entrega de las firmas, Gaviria agradeció el apoyo ciudadano y reiteró que su proyecto se sustenta en un liderazgo cercano y orientado a mejorar las condiciones de vida en todos los rincones del país.

Contexto: “La confianza no se construye con atajos”: la dura carta que envió Juan Guillermo Zuluaga a otros miembros de la Fuerza de las Regiones
“Mi reconocimiento y gratitud a esos millones de colombianos que nos dan la fuerza para continuar en este propósito (…) estamos apostando por la transformación del modelo actual del Estado a uno con más autonomía y descentralización”, afirmó durante su intervención.

El evento contó además con la presencia de otros candidatos como Mauricio Cárdenas y David Luna, así como de representantes gremiales y ciudadanos que acompañaron el proceso de recolección de firmas en zonas urbanas y rurales.

Contexto: VIDEO | Aníbal Gaviria: “Voy a ser el presidente que una a los colombianos”
Gaviria aseguró que buscará ser “el presidente de los alcaldes y los gobernadores”, con un enfoque en un Estado más eficiente y menos centralizado.

Cuestionó que, históricamente, los mandatarios locales “hayan tenido que rogar por cualquier inversión del Gobierno central” y propuso un país donde las regiones tengan voz y herramientas reales para resolver sus problemáticas.

Su esposa, Claudia Márquez, destacó su “alegría de servir” y su vocación por solucionar problemas cotidianos de la ciudadanía. Tras la radicación, la Registraduría iniciará la validación de las firmas, mientras su campaña avanza en la construcción de equipos territoriales y propuestas centradas en desarrollo sostenible, inclusión, seguridad y competitividad.

