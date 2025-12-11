Con más de 1,5 millones de firmas, Aníbal Gaviria oficializó su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional

En un acto acompañado por ciudadanos, voluntarios y líderes políticos, Aníbal Gaviria oficializó ante la Registraduría Nacional la entrega de 1.643.327 firmas que respaldan su aspiración presidencial por el movimiento UNIDOS – La Fuerza de las Regiones.

El ahora candidato entregó más de 1,5 millones de formas que respaldan su intención de llegar a la Casa de Nariño. | Foto: Aníbal Gaviria

El exgobernador de Antioquia calificó este respaldo como una demostración del interés del país por “una visión renovada del territorio” y un modelo de Estado que avance hacia la descentralización.

Durante la entrega de las firmas, Gaviria agradeció el apoyo ciudadano y reiteró que su proyecto se sustenta en un liderazgo cercano y orientado a mejorar las condiciones de vida en todos los rincones del país.

“Mi reconocimiento y gratitud a esos millones de colombianos que nos dan la fuerza para continuar en este propósito (…) estamos apostando por la transformación del modelo actual del Estado a uno con más autonomía y descentralización”, afirmó durante su intervención.

El evento contó además con la presencia de otros candidatos como Mauricio Cárdenas y David Luna, así como de representantes gremiales y ciudadanos que acompañaron el proceso de recolección de firmas en zonas urbanas y rurales.

Gaviria aseguró que buscará ser “el presidente de los alcaldes y los gobernadores”, con un enfoque en un Estado más eficiente y menos centralizado.

Cuestionó que, históricamente, los mandatarios locales “hayan tenido que rogar por cualquier inversión del Gobierno central” y propuso un país donde las regiones tengan voz y herramientas reales para resolver sus problemáticas.