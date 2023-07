Concejal de Bogotá Emel Rojas anunció que, aunque volverá a aspirar al Concejo, renunciará a Colombia Justa Libres

“Quiero informarle a la opinión pública, a esta corporación donde he podido estar por varios periodos, que aspiro a poder continuar en el próximo periodo en esta corporación. Y que he presentado renuncia irrevocable inmediata al partido Colombia Justa Libres a quien agradezco, no solamente la posibilidad de haber sido militante, sino agradecimiento también al presidente único del partido, el doctor Ricardo Arias Mora, con quien trasegué por algún tiempo en la vida política, quien me ha extendido una misiva ofreciendo buen viento y buena mar”, aseguró el concejal de la capital.