Condecoran a fiscal por la impecable investigación que puso tras las rejas al depredador serial de Buenaventura

La funcionaria, junto a su equipo de trabajo, dio al caso un enfoque diferencial con perspectiva de género que protegió a la víctima.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 11:12 p. m.
La fiscal Ana Yansi Salgado fue condecorada por la impecable investigación en el caso de Stevan Riascos, el depredador serial de Buenaventura.
La fiscal Ana Yansi Salgado fue condecorada por la impecable investigación en el caso de Stevan Riascos, el depredador serial de Buenaventura. | Foto: Suministrado a Semana

Este viernes, la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación condecoró a la fiscal encargada de la investigación que puso tras las rejas a Stevan Riascos Hernández, el depredador serial de Buenaventura.

La destacada funcionaria, cuyo nombre es Ana Yansi Salgado, expuso en el VIII Congreso Internacional de Violencias Basadas en Género, realizado este viernes en Bogotá, cómo ella y su equipo realizaron las pesquisas.

El caso ocurrió en agosto de este año y, en tiempo récord, la funcionaria logró no solo que Riascos se entregara, sino también que admitiera su culpa, y esté ad portas de una condena de 20 años de cárcel por tentativa de feminicidio y acceso carnal violento.

Su trabajo fue exaltado junto a otros seis que sobresalieron en la orientación para el esclarecimiento de los hechos.

Los encargados de exaltar su labor resaltaron que la investigación priorizó el perfil de la víctima, su condición de vulnerabilidad, la situación de indefensión en la que se encontraba, entre otros ítems.

Riascos hoy está preso y la víctima, aunque tuvo que abandonar Buenaventura, es protegida en otra ciudad y trata de recuperarse bajo el acompañamiento de expertos por los traumas causados por el agresor.

