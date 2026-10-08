Confevip invita al presidente Abelardo De La Espriella a su congreso en Cartagena para hablar de seguridad en Colombia

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (Confevip) extendió una invitación pública al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a representantes del Gobierno nacional para participar en el Congreso Internacional de Seguridad Privada, que se realizará el 29 y 30 de octubre en Cartagena.

El gremio busca que el encuentro sea un espacio de diálogo entre el Gobierno nacional, las autoridades y el sector de la vigilancia privada para analizar los principales desafíos de seguridad que enfrenta Colombia y presentar propuestas de articulación entre el Estado y las empresas legalmente constituidas.

“Hemos invitado al señor presidente Abelardo De La Espriella a nuestro Congreso Internacional de Seguridad Privada. Queremos tenerlo en Cartagena para conversar sobre los retos que tenemos como país, revisar lo que ha ocurrido en el sector y plantear cómo las empresas de vigilancia privada podemos contribuir a fortalecer la seguridad de Colombia durante los próximos cuatro años”, afirmó Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip.

Uno de los temas que el gremio plantea discutir es la situación del sector tras las decisiones adoptadas durante el gobierno anterior, particularmente frente al otorgamiento de licencias a empresas de vigilancia. Confevip ha denunciado presuntas irregularidades en la expedición de más de 50 licencias y considera necesario que las autoridades competentes revisen estos casos.

“En Colombia existen cerca de 900 compañías legalmente constituidas que durante años han construido un buen nombre y una reputación. Queremos que se establezca con claridad quién es quién en la seguridad privada y que las actuaciones de algunas empresas no terminen afectando la imagen de todo un sector que trabaja dentro de la legalidad”, señaló Díaz.

Para el periodo 2026-2030, Confevip presentará cinco propuestas relacionadas con la articulación público-privada en eventos masivos, la construcción de establecimientos penitenciarios, las ciudades seguras e inteligentes, la protección de bienes e infraestructura estratégica y la ciberseguridad público-privada.

“Queremos ser parte de la solución. Tenemos empresas, tecnología y miles de trabajadores en todo el territorio nacional. El propósito es sentarnos con el Gobierno, escucharnos y construir alternativas que, siempre dentro de la ley, permitan aportar a una Colombia más segura”, agregó Díaz.

El Congreso reunirá a empresarios, representantes del sector, expertos y otros actores relacionados con la seguridad del país. Confevip reiteró la invitación al presidente y a su equipo de Gobierno para abordar los desafíos de los próximos cuatro años.