Centro Democrático rechaza señalamientos de Timochenko contra la senadora María Clara Posada: “Nuestra bancada no se dejará intimidar”

El Centro Democrático salió en defensa de la senadora María Clara Posada, rechazando los señalamientos y amenazas que, según la colectividad, fueron lanzados por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

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A través de un comunicado oficial, el partido aseguró que las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos que la congresista ha formulado sobre el alcance, el tono y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a las extintas Farc.

La colectividad sostuvo que la actuación de Posada hace parte de su labor de control político y de su posición en respaldo de las víctimas del conflicto armado, quienes, según señaló, continúan esperando “verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

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María Clara Posada, senadora del Centro Democrático. Foto: María Clara Posada

El Centro Democrático calificó como inadmisibles los señalamientos contra la congresista y manifestó su respaldo a la senadora frente a lo que considera un intento de intimidación a su ejercicio político.

“Nuestra bancada no se dejará intimidar”, afirmó el partido en el documento, en el que además expresó su solidaridad con Posada.

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Este lunes fueron divulgadas algunas de las declaraciones del exjefe de las Farc. Foto: SEMANA/MONTAJE

El pronunciamiento se conoce en un contexto de persistentes controversias políticas alrededor de las decisiones y actuaciones de la JEP, particularmente frente al tratamiento judicial de los integrantes de las extintas Farc y las exigencias de las víctimas sobre verdad, justicia y reparación.

El Centro Democrático reiteró que mantendrá su posición crítica ante la justicia transicional y que sus integrantes continuarán ejerciendo control político sobre las instituciones encargadas de implementar el acuerdo de paz.