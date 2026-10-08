Centro Democrático rechaza señalamientos de Timochenko contra la senadora María Clara Posada: “Nuestra bancada no se dejará intimidar”

El Centro Democrático salió en defensa de la senadora María Clara Posada, rechazando los señalamientos y amenazas que, según la colectividad, fueron lanzados por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.
🚨 COMUNICADO DE PRENSA: RECHAZO A SEÑALAMIENTOS DE ALIAS "TIMOCHENKO" CONTRA LA SENADORA MARÍA CLARA POSADA— Centro Democrático (@CeDemocratico) October 8, 2026
El Centro Democrático rechaza las amenazas de alias "Timochenko" contra la senadora @MaclaPosada . El partido respalda su trabajo de control político a la JEP.@lafm… pic.twitter.com/WIcZWubV5r
A través de un comunicado oficial, el partido aseguró que las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos que la congresista ha formulado sobre el alcance, el tono y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a las extintas Farc.
La colectividad sostuvo que la actuación de Posada hace parte de su labor de control político y de su posición en respaldo de las víctimas del conflicto armado, quienes, según señaló, continúan esperando “verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
El Centro Democrático calificó como inadmisibles los señalamientos contra la congresista y manifestó su respaldo a la senadora frente a lo que considera un intento de intimidación a su ejercicio político.
“Nuestra bancada no se dejará intimidar”, afirmó el partido en el documento, en el que además expresó su solidaridad con Posada.
El pronunciamiento se conoce en un contexto de persistentes controversias políticas alrededor de las decisiones y actuaciones de la JEP, particularmente frente al tratamiento judicial de los integrantes de las extintas Farc y las exigencias de las víctimas sobre verdad, justicia y reparación.
El Centro Democrático reiteró que mantendrá su posición crítica ante la justicia transicional y que sus integrantes continuarán ejerciendo control político sobre las instituciones encargadas de implementar el acuerdo de paz.