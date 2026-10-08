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Cuestionan al secretario ejecutivo de la JEP por millonarios contratos

La senadora María Clara Posada sembró dudas sobre el papel de Harvey Danilo Suárez en el alto tribunal de paz.

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Redacción Confidenciales
8 de octubre de 2026 a las 8:11 a. m.
La senadora María Clara Posada y la sede principal de la JEP en Bogotá.
La senadora María Clara Posada y la sede principal de la JEP en Bogotá. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada sigue cuestionando la contratación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esta oportunidad, puso la lupa sobre el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez.

Ella contó que Suárez es el encargado de la contratación en la JEP y que antes de llegar a ese cargo tuvo 11 contratos, entre 2006 y 2018, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Posada dijo: “Recordemos que la JEP ha firmado 22 convenios con el PNUD por $ 182.120 millones por derecho privado, a dedo, que explican en buena medida el interés de la ONU por mantener intacto el presupuesto de la entidad”.

La senadora cuestionó si Harvey Danilo Suárez informó de este posible conflicto de interés antes de entregarle al PNUD $ 182.120 millones.

“Siguen surgiendo dudas sobre el manejo de la JEP y las explicaciones brillan por su ausencia”, comentó María Clara Posada.

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