Abelardo De La Espriella publicó emotivo mensaje por el cumpleaños de la primera dama, Ana Lucía Pineda

A través de su perfil personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, publicó un emotivo video por el cumpleaños de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Además, el jefe de Estado acompañó el video con un mensaje: “Eres el amor más grande, mi alegría y mi sosiego, la mano que me sostiene, mi refugio cuando llego. ❤️ Mi compañera de viaje, mi mejor amiga y mi abrigo; si la vida empieza de nuevo, vuelvo a elegirla contigo”.

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“Eres la risa de la casa, la ternura de cada día, el corazón de nuestra familia, vida de la vida mía. Te amo en lo extraordinario y en la sencilla belleza de saber que estás conmigo cuando el mundo se hace cuesta”, recalcó De La Espriella.

También aseguró: “En nuestros hijos florece lo que juntos hemos sembrado: el amor que nos tenemos, hecho vida y prolongado. En sus risas te descubro, en sus abrazos estás tú; eres nuestra calma, nuestro refugio y luz. 👨‍👩‍👧‍👦”.

“Cuando te veo con ellos, enseñándoles a vivir, sé que hay algo de nosotros que jamás tendrá fin. Y te amo más al mirarte así, porque entiendo cada día que en el amor que tú les das también renace mi existir”, recalcó el jefe de Estado.

También dejó de presente: “Hoy le doy gracias a Dios por tu vida y por tu amor, por lo que juntos sembramos, por cada fruto y cada flor. Que el Creador te conceda muchos años, con salud y bendición, y a mí, la dicha de cuidarte con entero corazón. 🙏🏻”.

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“Que nos encuentre el tiempo juntos, con el cabello plateado, y que pueda yo decirte: ¡Qué fortuna haberte amado! Te adoro, amore mio. Mi deseo más profundo es compartir contigo lo que nos quede de mundo, llenos de vida y bendición, cumpliendo con detalle la promesa que hace casi 20 años hiciéramos los dos”, puntualizó De La Espriella.