Susana Muhamad responde a embajadora de Israel por protestas frente a la sede diplomática: “No somos una turba”

La exministra de Ambiente del gobierno Petro, Susana Muhamad, respondió a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, luego de las manifestaciones registradas frente a la sede diplomática en Bogotá y de las críticas de la funcionaria israelí por daños ocasionados durante la jornada.

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Aisen publicó imágenes de las afectaciones y calificó a los manifestantes como una “turba”. Según la embajadora, los hechos dejaron daños en el espacio público y cuestionó que ese tipo de acciones puedan considerarse una forma de protesta.

“Dañar, ensuciar y destruir el espacio público no es protesta: es vandalismo”, afirmó Aisen. También sostuvo que quienes defienden al pueblo palestino no deberían hacerlo “destruyendo la ciudad que comparten con el suyo”.

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Las declaraciones provocaron la reacción de Muhamad, quien aseguró que quienes participaron en las manifestaciones no son una “turba”, sino ciudadanos colombianos que ejercieron su derecho a protestar.

“En Colombia el derecho a la protesta está garantizado”, afirmó la exministra, quien además se identificó como descendiente palestina.

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La embajadora Vivian Aisen asumió su labor diplomática tras la designación y presentación de copias de estilo ante la cancillería colombiana, en el marco de la recomposición y fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Foto: Embajada de Israel en Colombia

Muhamad cuestionó directamente a la embajadora y aseguró que continuará participando en movilizaciones en rechazo a las acciones de Israel en Gaza. “Protestaremos en nuestro país todas las veces que sea necesario contra su genocidio”, manifestó.

El intercambio se produce en medio de las tensiones por la guerra entre Israel y Hamás. y de las expresiones de respaldo a Palestina que se han registrado en Colombia el mismo día en el que se cumplieron tres años desde que se dio el primer ataque.