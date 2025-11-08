Suscribirse

Conmovedor homenaje de las hijas de Miguel Uribe Turbay: “Para nosotras fue como un superhéroe”

“Fue un privilegio crecer con Miguel. Fue un milagro coincidir con él en la vida y poder aprender de él”, dijeron las dos hijas de María Claudia Tarazona.

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 11:42 p. m.
.
Hijas de Miguel Uribe Turbay en One Young World. | Foto: Pantallazo de video compartido por @migueluribel

“Miguel fue un ser humano extraordinario. Para nosotros fue como un superhéroe”, ese fue el mensaje que leyeron dos hijas de María Claudia Tarazona, María e Isabella, en el evento de One Young World.

Ambas pasaron al escenario de este importante evento y narraron el dolor que embarga sus vidas por el atentado terrorista que cegó la vida del precandidato presidencial.

“Estamos muy orgullosas del legado que dejaste”, dijeron. Contaron que él mismo perdió a su mamá, la periodista Diana Turbay, cuando apenas tenía 5 años.

Las dos hablaron con los ojos aguados y llenas de emoción y nostalgia. Describieron a Uribe Turbay como un trabajador incansable que alcanzaba todas las metas que se proponía. Y aseguraron que uno de sus mayores éxitos había sido ser el mentor de una nueva generación comprometida con Colombia.

Fue un privilegio crecer con Miguel. Fue un milagro coincidir con él en la vida y poder aprender de él, ya que era una inspiración diaria para soñar en grande, perseverar y vivir con integridad. Desde el momento en que entró en nuestras vidas, nos guio por principios y valores. Compartió cada logro, y aún hoy, sigue siendo la luz que guía nuestro camino”, dijeron.

Contexto: María Claudia Tarazona publicó emotiva foto de su hijo tras tres meses del atentado al senador

Las dos jóvenes no son hijas biológicas de Uribe Turbay, pero vivieron con él desde que eran muy pequeñas, tras el matrimonio de su mamá, María Claudia Tarazona con el senador.

La organización One Young World ha destacado el papel de Uribe Turbay. “Miguel fue el primer funcionario electo en creer en One Young World y en impulsar la Cumbre en Colombia. Lo extrañaremos cada día. Fue nuestro amigo, nuestro colega, nuestra inspiración. Nuestras oraciones y nuestro cariño acompañan a su esposa, hijo y demás seres queridos. Haremos todo lo posible para romper el ciclo de violencia y evitar que se transmita a otra generación”, aseguró en un comunicado.

