Conmovedor homenaje de las hijas de Miguel Uribe Turbay: “Para nosotras fue como un superhéroe”

“Miguel fue un ser humano extraordinario. Para nosotros fue como un superhéroe”, ese fue el mensaje que leyeron dos hijas de María Claudia Tarazona, María e Isabella, en el evento de One Young World.

Ambas pasaron al escenario de este importante evento y narraron el dolor que embarga sus vidas por el atentado terrorista que cegó la vida del precandidato presidencial.

“Estamos muy orgullosas del legado que dejaste”, dijeron. Contaron que él mismo perdió a su mamá, la periodista Diana Turbay, cuando apenas tenía 5 años.

"Me llena de orgullo ver a las niñas recordando el legado de Miguel, con su inmenso amor por la familia y su compromiso inquebrantable por el país."

Las dos hablaron con los ojos aguados y llenas de emoción y nostalgia. Describieron a Uribe Turbay como un trabajador incansable que alcanzaba todas las metas que se proponía. Y aseguraron que uno de sus mayores éxitos había sido ser el mentor de una nueva generación comprometida con Colombia.

“Fue un privilegio crecer con Miguel. Fue un milagro coincidir con él en la vida y poder aprender de él, ya que era una inspiración diaria para soñar en grande, perseverar y vivir con integridad. Desde el momento en que entró en nuestras vidas, nos guio por principios y valores. Compartió cada logro, y aún hoy, sigue siendo la luz que guía nuestro camino”, dijeron.

Las dos jóvenes no son hijas biológicas de Uribe Turbay, pero vivieron con él desde que eran muy pequeñas, tras el matrimonio de su mamá, María Claudia Tarazona con el senador.