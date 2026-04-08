El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por la representante Katherine Miranda que pide tumbar el Decreto 182 del 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que abría la puerta a que más de 2 millones de pacientes llegaran a la Nueva EPS.

“Es una excelente noticia para el país que el Consejo de Estado haya admitido nuestra demanda contra el decreto del Gobierno nacional que pretendía el traslado sin el consentimiento de las personas a 2,6 millones de pacientes hacia la Nueva EPS hoy manejada por el Gobierno nacional”, aseguró Valencia.

La congresista reclamó que se estarían presentando los índices más altos de negligencia en la prestadora de salud que actualmente está intervenida por la Superintendencia.

“Nos oponemos firmemente a que se siga poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos, la entrega de medicamentos y la vida de los pacientes. La justicia hoy reconoce que hay razones de fondo y serias para revisar esta medida y es claro que la Nueva EPS no está en la capacidad de absorber esta carga ni de garantizar la capacidad en la atención”, dijo la congresista.