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Corte falló caso de Santiago Uribe en plena época electoral porque proceso iba a prescribir

En redes sociales se desató una controversia por el momento en que se conoció el fallo definitivo contra el hermano menor del expresidente Uribe.

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Redacción Semana
4 de junio de 2026 a las 7:01 p. m.
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe.
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Foto: El País

SEMANA conoció que la condena definitiva contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez en plena campaña electoral no tiene nada que ver con intereses políticos o con influir sobre algunos sectores políticos, sino con una figura jurídica que eliminaba las acciones legales de Santiago Uribe en su contra.

Resulta que el 9 de junio de este año prescribía el proceso por el delito de concierto para delinquir y el próximo mes se iba a dar la misma figura con el proceso por homicidio agravado. Por eso, el magistrado Gerson Chaverra, ponente de este caso, y la Sala de Casación Penal, hicieron el esfuerzo de concluir este proceso.

Santiago Uribe: justicia ratifica su participación en creación de grupo paramilitar y muerte de conductor de bus

Por esa figura fue que rápidamente la Corte Suprema de Justicia se movió en este proceso y en medio de la puja electoral que tienen las campañas de De la Espriella y de Cepeda, para ratificar la condena de 28 años de cárcel contra el hermano del expresidente.

Santiago Uribe fue sentenciado por la creación y conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y por la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de bus que fue asesinado en 1994 en Antioquia.