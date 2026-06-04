Corte falló caso de Santiago Uribe en plena época electoral porque proceso iba a prescribir

SEMANA conoció que la condena definitiva contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez en plena campaña electoral no tiene nada que ver con intereses políticos o con influir sobre algunos sectores políticos, sino con una figura jurídica que eliminaba las acciones legales de Santiago Uribe en su contra.

Resulta que el 9 de junio de este año prescribía el proceso por el delito de concierto para delinquir y el próximo mes se iba a dar la misma figura con el proceso por homicidio agravado. Por eso, el magistrado Gerson Chaverra, ponente de este caso, y la Sala de Casación Penal, hicieron el esfuerzo de concluir este proceso.

Santiago Uribe: justicia ratifica su participación en creación de grupo paramilitar y muerte de conductor de bus

Por esa figura fue que rápidamente la Corte Suprema de Justicia se movió en este proceso y en medio de la puja electoral que tienen las campañas de De la Espriella y de Cepeda, para ratificar la condena de 28 años de cárcel contra el hermano del expresidente.

Santiago Uribe fue sentenciado por la creación y conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y por la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de bus que fue asesinado en 1994 en Antioquia.