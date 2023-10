¿Cuál es la nueva orden del comandante de las Fuerzas Militares tras posible arremetida de las disidencias de Iván Mordisco?

Así mismo pidió trabajar en armonía con otras instituciones. “La conjuntez no se trata solo de pedir medios prestados, por el contrario, se trata de integrarlos. Pero, si no planeamos conjuntamente, si no preparamos conjuntamente a nuestras fuerzas, si no desarrollamos y ejecutamos nuestras operaciones sumando todas las capacidades, y finalmente, si no evaluamos conjuntamente nuestros esfuerzos y resultados, entonces no estamos realmente practicando la conjuntez”.