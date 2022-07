Confidenciales “Cuando empecé me pagaban $1.000 mensuales, pero el país está lleno de posibilidades”: Sarmiento Angulo invita a trabajar por Colombia

El hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, entregó este jueves 21 de julio su mayor obra filantrópica: el hospital oncológico más avanzado de la región.

El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC) iniciará operaciones este viernes como la fundación sin ánimo de lucro más grande que atienda a pacientes de cáncer.

En rueda de prensa en las instalaciones del CTIC, el magnate aprovechó para contar algunas anécdotas sobre su vida y cómo llegó a ser el hombre más rico de Colombia.

“Cuando yo empecé me pagaban 1.000 pesos mensuales de sueldo. Pero el país está lleno de posibilidades. El que quiere trabajar tiene todas las posibilidades. No es sino que miren mi propia vida”, afirmó el ingeniero civil de la Universidad Nacional.

Sarmiento, de 89 años, dijo que agradece a Dios la prosperidad que ha tenido trabajando en el país y para él, pues se considera un trabajador incansable.

“Yo nací en este país. Llevo todos los años de mi vida viviendo en este país. Aquí estudié, me formé. Toda la vida la he desarrollado aquí y –bendito sea Dios– me ha ido muy bien. He trabajado mucho. Más que cualquiera de las personas que he conocido en la vida”, puntualizó.

Finalmente, el banquero contó que a pesar de pagar una gran cantidad de impuestos por su fortuna, a él y su familia los mueve la generosidad con Colombia.

“No tengo nada que esconder. El público nos aprecia, nos estima. Consideramos que era una especie de deber moral, un poco más de contribución, hacer una obra como esta que le sirva a la gente No solo los impuestos que sí pagamos, y muy cuantiosos”, puntualizó el bogotano.

El CTIC es el proyecto más ambicioso en su especie en Colombia y la región, y estará disponible para tratar a los pacientes oncológicos de este y cualquier país, sin importar su tipo de afiliación en salud.