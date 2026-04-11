Cuatro novedades sobre Ricardo Roa

1) El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se encuentra de vacaciones en Bogotá mientras prepara su defensa ante dos imputaciones de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias –relacionado con la compra y remodelación de su apartamento en la calle 92– y por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro.

2) Roa no tiene contemplado salir de Colombia.

Ricardo Roa no asistió a la diligencia de imputación por delitos electorales. Aún se encuentra en vacaciones

3) Juan Carlos Hurtado, el nuevo presidente (e) de Ecopetrol, les envió un mensaje de tranquilidad a los directivos de la compañía, y es que no habrá cambios durante su encargo. Hay que tener en cuenta que en el país rige la Ley de Garantías por la etapa electoral.

4) Roa se seguirá conectando virtualmente a las juntas directivas de ISA, Cenit y Reficar, donde tiene asiento, dado que sigue siendo el presidente de Ecopetrol. Cuando se cumplan sus dos periodos de vacaciones y llegue la licencia, ya no podrá hacerlo.