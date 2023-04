Confidenciales Cumbre entre el chavismo y oposición de Venezuela será en Bogotá el 25 de abril, confirmó el canciller Álvaro Leyva

En medio del debate de moción de censura, el canciller Álvaro Leyva dio nuevos detalles de la cumbre que se realizará en Bogotá a finales de abril para traer los diálogos entre la oposición y el chavismo, que se desarrollan en México, a Colombia.

Según confirmó el canciller el día será el martes 25 de abril y será liderada por el presidente Gustavo Petro. Además, se invitó al chavismo y a la oposición venezolana. Por ahora, Leyva no se refirió a la posibilidad de que venga Nicolás Maduro, sin embargo, hace unos días le había respondido a SEMANA que por ahora no se tiene contemplado. “Por ahora no. Yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae su afán, pero en este momento no”, afirmó.

En medio del debate en el Congreso, Leyva dio más detalles del encuentro. Dijo que harán parte 12 países de diferentes continentes. En el caso de Europa confirmó la presencia de Francia, España y Alemania.

También dijo que se invitará a países amigos y no tan amigos. En el caso de América vendrán Canadá, México, Argentina, Ecuador y Brasil. Finalmente Leyva confirmó que el propósito sería que se lleven en “unas elecciones libres en Venezuela”.