“Cumpliendo lo prometido, Colombia tiene presidente”: estratega de De La Espriella celebra logros del Gobierno en menos de un mes

Este 4 de septiembre, son numerosas las adulaciones que ha recibido el Gobierno de Abelardo De La Espriella, luego de una exitosa operación que dio como resultado la baja de alias Bendito Menor, un delincuente que tenía azotada la zona de La Guajira y que hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Muchos resaltan que no ha pasado ni un mes desde que el mandatario llegó a la Presidencia y este ya empezó a neutralizar a los delincuentes y actores armados que delinquían y que habían tenido gabelas en el anterior gobierno.

Uno de los estrategas del mandatario, Carlos Suárez Rojas, se pronunció a través de su cuenta de X, destacando que la reconstrucción de la patria avanza a pasos agigantados:

“En menos de un mes, la reconstrucción de La Patria avanza a pasos agigantados hacia la Patria Milagro. Cumpliendo lo prometido… Colombia tiene presidente”, detalló.

El asesor citó un trino del presidente redactado en la noche del pasado 3 de septiembre, en el que anunciaba una buena noticia para el país.