De “rotundo fracaso” calificó Gustavo Bolívar la entrega de avales por parte del Pacto Histórico

Todo se desató cuando Noriega arribó a la Registraduría luego de, al parecer, recibir el respaldo a última hora de la colectividad, pero después fue notificado de que ya no había aval para su candidatura.

Tras los hechos, el dirigente político manifestó que interpondrá una denuncia penal contra la colectividad. “No solamente se me están violando los derechos, sino que se me hace una acción agresiva, burlesca y humillante. Eso es inconcebible, no se puede admitir con ninguna persona”, manifestó.