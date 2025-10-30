IMPUESTOS
Definen fecha para tener ponencia de reforma tributaria 2025. Nombraron ponentes que deben hacer la tarea
En la Cámara de Representantes habrá 5 coordinadores y 6 ponentes. ¿Tiene futuro el proyecto de ley?
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Vuelve y juega. La Ley de Financiamiento o reforma tributaria de nuevo estará en el ruedo y ahora, a un par de meses para que termine el año, parece que empieza a pisarse el acelerador para que el trámite en el Congreso de la República.
La comisión tercera de la Cámara de Representantes anunció el nombramiento del equipo de coordinadores y ponentes, que tendrán un margen de tiempo de 15 días calendario para presentar la ponencia, lo que implica que deberá estar lista antes del 15 de noviembre.
En el grupo que se encargará de elaborar el texto, el cual será sometido a consideración de las comisiones terceras de Senado y Cámara, quedaron registrados parlamentarios como Wilmer Castellanos y Saray Robayo, ambos coordinadores ponentes. Entre los ponentes figuran Katherine Miranda, Carlos Cuenca y María del Mar Pizarro. Es decir, una variedad de puntos de vista según su filiación política.
En el documento enviado al representante Leonardo Gallego, se argumenta de manera puntual la urgencia del proyecto.