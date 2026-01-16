Confidenciales

Demandan designación de René Guarín como director de la Dirección Nacional de Inteligencia

La acción se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá definir la nulidad del decreto 0010 del 14 de enero de 2026.

Redacción Confidenciales
16 de enero de 2026, 11:25 p. m.
El exministro Wilson Ruíz y René Guarín.
Foto: SEMANA

El exministro de Justicia Wilson Ruiz anunció la radicación de una demanda en contra del decreto en el que se aceptó la renuncia del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y se designó en ese cargo a René Guarín.

Ruiz presentó la acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al considerar que el nombramiento de Guarín como director encargado de la DNI vulnera normas superiores de la Constitución y desconoce principios esenciales que rigen la función pública, como la idoneidad, el mérito y la imparcialidad. Según el exministro, el cargo de Director General de la DNI exige competencias especializadas en inteligencia estratégica, contrainteligencia y manejo de información clasificada.

“René Guarín no acredita la experticia técnica requerida para dirigir una entidad clave para la seguridad nacional. Solicito al Tribunal la adopción de medidas cautelares urgentes, consistentes en la suspensión provisional inmediata del nombramiento, al considerar que el acceso del director encargado a información clasificada representa un riesgo inminente y un posible perjuicio irremediable para la seguridad nacional, en un momento de alta vulnerabilidad institucional”, dice la demanda.

El exministro busca que se declare la nulidad del encargo, se ordene la suspensión inmediata del acto administrativo y se disponga la designación de un funcionario que cumpla estrictamente con los requisitos de idoneidad, mérito y confiabilidad.

René Guarín es el actual jefe de Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

