Confidenciales

Denunciarán a Claudia López tras comentario sobre el Centro Democrático

La acción fue presentada por el congresista Óscar Villamizar.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 5:54 p. m.
Claudia López.
Claudia López. Foto: juan carlos sierra-semana

El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, anticipó una denuncia por supuesta injuria y calumnia contra la precandidata presidencial, Claudia López.

Su acción radica en una presunta expresión que habría emitido López en entrevista con una emisora, “en la que calificó al Centro Democrático como un ‘partido paramilitar’”, dijo Villamizar.

Para el congresista, esta afirmación es grave, falsa y peligrosa, y advirtió que no se trataría de una opinión política, sino de un posible señalamiento criminal que estigmatiza a un partido.

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

“Le recuerdo, Claudia, que este partido cumplió con todos los requisitos de ley, recogió las firmas exigidas y se constituyó democráticamente, sin haber participado en ningún proceso de paz, procesos de los que usted sí se ha beneficiado políticamente (…). No vamos a permitir que se intente acabar con la honra de quienes hacemos parte del Centro Democrático, ni de quienes luchamos por la seguridad, por la vida, por la familia y por un cambio real para Colombia”, comentó el representante.

Confidenciales

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Confidenciales

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Confidenciales

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Confidenciales

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

Confidenciales

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Confidenciales

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Confidenciales

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Política

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Política

Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

Política

“Claudia López le resta a Sergio Fajardo; es camaleónica, es una política en la que no se puede creer”: Vicky Dávila

Más de Confidenciales

Bomberos en el Palacio de Justicia

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Claudia López

Denunciarán a Claudia López tras comentario sobre el Centro Democrático

Roy Barreras y Bernie Moreno se reunirán en Washington.

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Clara López Obregón

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Creemos.

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Noticias Destacadas