El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, anticipó una denuncia por supuesta injuria y calumnia contra la precandidata presidencial, Claudia López.
Su acción radica en una presunta expresión que habría emitido López en entrevista con una emisora, “en la que calificó al Centro Democrático como un ‘partido paramilitar’”, dijo Villamizar.
Para el congresista, esta afirmación es grave, falsa y peligrosa, y advirtió que no se trataría de una opinión política, sino de un posible señalamiento criminal que estigmatiza a un partido.
“Le recuerdo, Claudia, que este partido cumplió con todos los requisitos de ley, recogió las firmas exigidas y se constituyó democráticamente, sin haber participado en ningún proceso de paz, procesos de los que usted sí se ha beneficiado políticamente (…). No vamos a permitir que se intente acabar con la honra de quienes hacemos parte del Centro Democrático, ni de quienes luchamos por la seguridad, por la vida, por la familia y por un cambio real para Colombia”, comentó el representante.