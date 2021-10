Confidenciales “!Descarados!”: así denunció la presentadora Mary Méndez a Avianca por el cobro de las sillas ejecutivas

La presentadora Mary Méndez publicó en Twitter su descontento con Avianca por lo que según ella es el cobro de tiquetes en clase ejecutiva, pero con sillas de clase económica.

En su publicación, que va acompañada con una fotografía, Méndez escribió: “¡Descarados! @Avianca cobrando tiquetes en clase ejecutiva, con sillas de clase económica, ¡pero con opción de reclinarse! ¿Hasta cuándo nos toca a los colombianos padecer los abusos de esta empresa? @sicsuper”.

Su publicación causó revuelo en las redes donde sus seguidores respondieron que se trataba de un avión de Viva Air que usó Avianca, pero otros, como Luz Guerra @Luzcecita, afirmaron que: Por eso siempre que puedo viajo en mi económica, te lleva al mismo lugar y a la misma hora aterriza sin pagar más y la silla es reclinable.

Recientemente, el empresario Mario Hernández también denunció a Avianca por una cotización de un tiquete.

El empresario colombiano Mario Hernández se valió de la tribuna de Twitter para denunciar una situación que le ocurrió con la aerolínea Avianca mientras compraba un tiquete. El empresario alegó que el precio habría subido $3 millones porque la empresa de servicio aéreo no lo “atendió a tiempo”.

“Avianca no me atendió a tiempo. El tiquete valía 6,7 millones. Hasta hoy me atienden y me dicen que el tiquete cambió la tarifa a 10,7 millones. ¿Es culpa de ellos y yo tengo que pagar? ¿Qué tal?”, dijo.