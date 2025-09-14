“Desde la Casa de Nariño no se cumple la ley”: el duro dardo de Miguel Uribe Londoño al presidente Gustavo Petro

Un duro dardo lanzó Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, contra el presidente Gustavo Petro durante un foro del Centro Democrático en Cartagena.

Desde la ciudad amurallada, Londoño afirmó: “Mi deber como presidente es hacer cumplir la ley, cosa que es muy escasa hoy en Colombia porque desde la Casa de Nariño y en los ministerios no se cumple la ley”.

Las palabras fueron expuestas por Londoño al hacer énfasis sobre cómo recuperaría el turismo en el país de llegar a la Casa de Nariño.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Es de recordar que Miguel Uribe Londoño se lanzó como precandidato presidencial por el Centro Democrático, tras el fallecimiento de su hijo Miguel Uribe Turbay.

“Después de lo sucedido, la familia, María Claudia, María Carolina, y yo decidimos que fuera yo quien me propusiera como candidato presidencial”, indicó Miguel Uribe Londoño.

“No puede haber operación turística fuera de la ley, no puede haber operación turística evadiendo los impuestos. De tal manera que propongo formalizar la operación turística de las plataformas digitales que están aquí”, manifestó.