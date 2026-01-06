“Despierto y todo”: Gustavo Petro agita las redes con imágenes de jaguares, horas antes de su convocatoria a marchar

Gustavo Petro, presidente de la República, no deja de publicar mensajes en la red social X desde la intervención militar en Venezuela, que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.
Uno de los símbolos más utilizados por el presidente en los últimos días ha sido el jaguar, incluso calificándose a sí mismo como uno.
“Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”, dijo, respondiendo a las declaraciones en las que Donald Trump, presidente estadounidense, dijo que no descartaba una operación militar en Colombia.
¿Qué opinan? ¿Lo hacemos? pic.twitter.com/CncQ7OuJye— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026
Esta identificación con el animal hizo incluso que Petro propusiera hacer un monumento al jaguar: “¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?“.
Con jaguar despierto y todo. pic.twitter.com/3ssG8IYDb7— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026
Y en la publicidad de la marcha que convocó para este miércoles, 7 de enero, también usa imágenes del felino: “Con jaguar despierto y todo“.
Pues funcionarios y congresistas afines están usando la imagen para hacer alusión al presidente, ahora agitando la conversación en redes sociales previo a las movilizaciones en pro de la “soberanía” de Colombia.