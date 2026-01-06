“Despierto y todo”: Gustavo Petro agita las redes con imágenes de jaguares, horas antes de su convocatoria a marchar

Gustavo Petro, presidente de la República, no deja de publicar mensajes en la red social X desde la intervención militar en Venezuela, que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

Uno de los símbolos más utilizados por el presidente en los últimos días ha sido el jaguar, incluso calificándose a sí mismo como uno.

“Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”, dijo, respondiendo a las declaraciones en las que Donald Trump, presidente estadounidense, dijo que no descartaba una operación militar en Colombia.

Esta identificación con el animal hizo incluso que Petro propusiera hacer un monumento al jaguar: “¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?“.

Con jaguar despierto y todo. pic.twitter.com/3ssG8IYDb7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

Y en la publicidad de la marcha que convocó para este miércoles, 7 de enero, también usa imágenes del felino: “Con jaguar despierto y todo“.

Pues funcionarios y congresistas afines están usando la imagen para hacer alusión al presidente, ahora agitando la conversación en redes sociales previo a las movilizaciones en pro de la “soberanía” de Colombia.