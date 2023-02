Confidenciales Después de tres años, habrá cambio en la gerencia de Camacol Bogotá Cundinamarca

Después de más de tres años liderando a Camacol Bogotá Cundinamarca, Alejandro Callejas Aristizabal, dejará de ser el gerente del gremio de los constructores en la región para asumir nuevos retos a nivel profesional, pero seguirá ligado al sector.

“Gracias a los empresarios que he representado, de quienes he recibido total apoyo en esta decisión para avanzar en mi desarrollo personal y profesional, y que no es otra cosa que seguir aportando a la construcción de bienestar para nuestra sociedad”, dijo Callejas.

En las últimas horas trascendió que Alejandro Callejas llegará a liderar el proyecto de renovación urbana Lagos de Torca, que se ejecuta en la capital del país.

“Haciendo un balance, sorprende que en tan poco tiempo hayamos realizado tanto trabajo, pero me siento muy feliz por los resultados, pues el balance no podría ser más positivo. Gracias a tantos aliados que, incluso con diferencias de opinión, a partir del respeto logramos unir nuestro trabajo y esfuerzo en la construcción de proyectos encaminados a aportar positivamente a la ciudad y construir una mejor sociedad. Misión que seguiré abanderando desde otros frentes”, agregó Callejas al despedirse de la gerencia de Camacol Bogotá Cundinamarca.

Camacol destacó que durante los años en los que el gremio fue liderado por Alejandro Callejas, en la ciudad y la región se lograron cifras históricas en ventas e iniciaciones de vivienda, ”resultados que solo son posibles cuando se trabaja con visión de equipo entre el sector público y el privado en búsqueda de un objetivo común: generar bienestar, empleo y calidad de vida a la mayor cantidad de ciudadanos”, dijo la entidad.

Camacol puntualizó: “el gremio queda hoy muy sólido en los procesos internos, avanzando en tecnología al servicio del sector con una agenda clara de trabajo y de transformación cultural”.

Hasta el momento, se desconoce quién será el reemplazo de Callejas en la gerencia del gremio de los constructores en la ciudad.

Vale recordar que a nivel nacional, Camacol, que estaba acéfalo desde octubre del año pasado, recientemente designó a su nuevo presidente en reemplazo de la arquitecta Sandra Forero, quien duró 12 años en el cargo. El nuevo dirigente gremial es el exministro de Deporte Guillermo Herrera.