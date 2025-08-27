Suscribirse

Director del Centro Democrático desmiente que Paloma Valencia será cabeza de lista al Senado: “La senadora es precandidata presidencial”

Gabriel Vallejo señaló que es mentira que se le haya ofrecido la cabeza de lista a la senadora de cara a las elecciones de 2026.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 12:02 a. m.
Paloma Valencia sigue siendo precandidata. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ante la inminencia de las consultas internas de los partidos para elegir al candidato que los representará en la próxima contienda electoral de 2026 para definir el sucesor de Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, se han registrado varios movimientos, entre esos, los ocurridos dentro del Centro Democrático.

Sin embargo, pese a la información que circuló, se confirmó que uno de esos movimientos no será la salida de la senadora Paloma Valencia del cuadro de precandidatos del partido. De hecho, el mismo director de esa colectividad, Gabriel Vallejo, desmintió la información que ha circulado.

“No es cierto que se le hubiera ofrecido la cabeza de lista al senado a la senadora Paloma Valencia. Desde octubre de 2024 la senadora Paloma es precandidata presidencial por el partido Centro Democrático", publicó Vallejo en un mensaje en su cuenta de X.

Además de eso, Vallejo aseguró que “ella, al igual que los otros cuatro precandidatos, tienen un solo objetivo: ganar la presidencia de la república para reconstruir a Colombia”.

Justamente, contrario a lo que circuló, la senadora lanzó su campaña presidencial este 27 de agosto en un evento en el norte de Bogotá. “Tú, que estás cansado de las peleas y quieres propuestas, necesito tu ‘Power’. Es hora de dejar de pelear y unirnos contra quienes están destruyendo a Colombia, contra un gobierno que promete, pero que solo reparte ruina”, se escucha en el video de lanzamiento que la precandidata posteó en su cuenta de X.

Gabriel VallejoCentro DemocráticoPaloma ValenciaElecciones 2026

