¿División en la USO? Desde un sector del sindicato dicen que respaldan a Petro y mantienen su rechazo al ‘fracking’

Cuestionaron si el otro sector estaría actuando bajo intereses políticos o con personas cercanas de la dirigencia de Ecopetrol.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 11:14 p. m.
La negativa de Ecopetrol, por injerencia del Gobierno, a participar en un valioso proyecto de fracking en el Permian, en Estados Unidos, todavía retumba en el manejo del gobierno corporativo de la firma.
Desde un sector del sindicato dijeron que mantienen su posición en contra del fracking. | Foto: istock

Desde la Subdirectiva Única del Oleoducto (USO-SUO) se quejaron por el reclamo que hizo una parte del sindicato luego de que el presidente Gustavo Petro no asistiera a una reunión, según dijo, porque no lo despertaron.

Mencionaron que se trataría de una “usurpación de facultades” y “oportunismo político” y reiteraron su compromiso con el programa de Gobierno de Petro y su rechazo a prácticas de fracking en el país.

“La Subdirectiva Única del Oleoductos de la Unión Sindical Obrera (USO) denuncia ante la opinión pública que una fracción de la dirigencia nacional de la organización viene arrogándose facultades que no le corresponden, desconociendo los mandatos de las bases y actuando en abierta contradicción con las decisiones colectivas de nuestra organización”, aseguraron.

Además, cuestionaron que supuestamente se estarían “aliando” con directivos de Ecopetrol y de su filial Cenit para impulsar acuerdos que van en contravía de lo aprobado en la reforma laboral.

“Ponen en riesgo la seguridad industrial al eliminar operadores en plantas, lo cual expone tanto a los trabajadores como a la población en general”, afirmaron y cuestionaron si estarían representando a otros intereses.

Asimismo, fueron categóricos en que respaldan la prohibición del fracking, según lo aprobado en una asamblea nacional de delegados de 2019. “Rechazamos las maniobras divisionistas y antidemocráticas de esta fracción que se arroga facultades que no tiene”, dijeron.

