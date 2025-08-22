¿División en la USO? Desde un sector del sindicato dicen que respaldan a Petro y mantienen su rechazo al ‘fracking’

Desde la Subdirectiva Única del Oleoducto (USO-SUO) se quejaron por el reclamo que hizo una parte del sindicato luego de que el presidente Gustavo Petro no asistiera a una reunión, según dijo, porque no lo despertaron.

Mencionaron que se trataría de una “usurpación de facultades” y “oportunismo político” y reiteraron su compromiso con el programa de Gobierno de Petro y su rechazo a prácticas de fracking en el país.

“La Subdirectiva Única del Oleoductos de la Unión Sindical Obrera (USO) denuncia ante la opinión pública que una fracción de la dirigencia nacional de la organización viene arrogándose facultades que no le corresponden, desconociendo los mandatos de las bases y actuando en abierta contradicción con las decisiones colectivas de nuestra organización”, aseguraron.

Además, cuestionaron que supuestamente se estarían “aliando” con directivos de Ecopetrol y de su filial Cenit para impulsar acuerdos que van en contravía de lo aprobado en la reforma laboral.

“Ponen en riesgo la seguridad industrial al eliminar operadores en plantas, lo cual expone tanto a los trabajadores como a la población en general”, afirmaron y cuestionaron si estarían representando a otros intereses.