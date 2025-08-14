Suscribirse

Política

Dolorosa intervención de Andrés Forero en el panel de congresistas de la Andi, al hablar de garantías electorales

De cara a las elecciones, tanto para elegir el Congreso como al sucesor del presidente Gustavo Petro, los aspirantes confesaron que tienen miedo.

Redacción Economía
15 de agosto de 2025, 1:19 a. m.
Pánel de congresistas en el Congreso de la Andi 2025
Líderes políticos en el Congreso de la Andi 2025. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Cada uno de los parlamentarios que participaron en el debate realizado en el Congreso de la Andi hizo sus confesiones sobre lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay, quien fue sepultado el miércoles. Andrés Forero, del Centro Democrático, casi no pudo hablar.

Estaban respondiendo la pregunta sobre las garantías que hay para las elecciones y fue inevitable que se pusiera el foco en el caso del senador asesinado.

Forero habló de su dolor por el amigo, el padre, el hijo, el congresista y, aunque concluyó que de cara a las elecciones no ve que haya garantías, dijo que Colombia necesita que la rescaten.

Katherine Miranda, por su parte, habló de sus miedos y confesó que, principalmente, los siente por su hija. También se ubicó del lado de los que afirman que es necesario seguir dando la batalla.

Entre tanto, Efraín Cepeda, quien dijo que lleva 34 años al servicio de la democracia, seguirá insistiendo en “no dejarse amedrentar”. Tras recordar que hace un año, en este mismo escenario, estaba hablando del hundimiento de la reforma tributaria, también lo promoverá ahora y Miranda se sumó a esa promesa para los empresarios.

Por su parte, Norma Hurtado, quien en 2024 presentó una propuesta alternativa, cuando estaba al borde del hundimiento la iniciativa oficial, señaló que es clave hacer el debate.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Periodista de RCN, que lloró en vivo por Miguel Uribe Turbay, se defendió de las críticas: “Me ganó el dolor”

2. Así quedaron los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores

3. Aterrador testimonio de esposa embarazada de jugador de la NBA tras ser atacada por un tiburón: “No quiero morir”

4. Cancillería se pronuncia sobre residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: “No fue consultada ni autorizada por este Ministerio”

5. Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ compartió una experiencia “horrible” que vivió cuando trabajó en un restaurante

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ANDICongresistasBruce Mac Master

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.