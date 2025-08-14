Política
Dolorosa intervención de Andrés Forero en el panel de congresistas de la Andi, al hablar de garantías electorales
De cara a las elecciones, tanto para elegir el Congreso como al sucesor del presidente Gustavo Petro, los aspirantes confesaron que tienen miedo.
Cada uno de los parlamentarios que participaron en el debate realizado en el Congreso de la Andi hizo sus confesiones sobre lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay, quien fue sepultado el miércoles. Andrés Forero, del Centro Democrático, casi no pudo hablar.
Estaban respondiendo la pregunta sobre las garantías que hay para las elecciones y fue inevitable que se pusiera el foco en el caso del senador asesinado.
Forero habló de su dolor por el amigo, el padre, el hijo, el congresista y, aunque concluyó que de cara a las elecciones no ve que haya garantías, dijo que Colombia necesita que la rescaten.
Katherine Miranda, por su parte, habló de sus miedos y confesó que, principalmente, los siente por su hija. También se ubicó del lado de los que afirman que es necesario seguir dando la batalla.
Entre tanto, Efraín Cepeda, quien dijo que lleva 34 años al servicio de la democracia, seguirá insistiendo en “no dejarse amedrentar”. Tras recordar que hace un año, en este mismo escenario, estaba hablando del hundimiento de la reforma tributaria, también lo promoverá ahora y Miranda se sumó a esa promesa para los empresarios.
Por su parte, Norma Hurtado, quien en 2024 presentó una propuesta alternativa, cuando estaba al borde del hundimiento la iniciativa oficial, señaló que es clave hacer el debate.