Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

Seis precandidatos a la Presidencia se presentaron ante los empresarios de Colombia, en el 10º Congreso de la Andi que se realiza en Cartagena.

Son muchos los puntos que hacen pensar a los que lideran el sector privado, que se ha estado moviendo en medio de roces con el gobierno, que los ve como enemigos. Pero los tres primeros temas que les planteó Bruce Mac Master, quien compartió el papel de moderador con el periodista Juan Roberto Vargas, fueron contundentes: seguridad, el tema fiscal y la salud.

Claudia López; Roy Barreras; Mauricio Cárdenas; María Fernanda Cabal; Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa estuvieron en la tarima del salón principal del Centro de Convenciones de Cartagena.

Las preguntas fueron duras y las respuestas también. Y de cuando en vez, los precandidatos se lanzaban dardos, como los que cruzaron Claudia López y Mauricio Cárdenas, o Roy Barreras y Enrique Peñalosa.

A Barreras, por ejemplo, le correspondió responder ante los empresarios si su administración sería la continuidad de la de Gustavo Petro. “Hay que corregir la ruptura entre el gobierno y el sector privado. Para hacer eso me doy por invitado”, expresó.

Cárdenas, por su parte, declaró que su candidatura será de centro derecha, pero enfatizó en que el país requiere “una coalición”. No obstante, en ella no cabrían “los que promueven la estatización”, dijo.

Claudia López, por ejemplo, dijo que “el pasado de Colombia es el petrismo y el uribismo”. Agregó que se requiere un gobierno que haga, no que se enfrasque en venganzas políticas. “La gente quiere la alcantarilla o la obra que requiere la comunidad”.

Peñalosa, entre tanto, manifestó que a él, no le van a dar lección de cómo construir igualdad.