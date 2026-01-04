Confidenciales

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

El diario ‘The New York Times’ contó los detalles del trabajo de inteligencia militar para lograr la caída del dictador. Estas eran las órdenes del presidente norteamericano.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 12:53 p. m.
Donald Trump había dado una fecha límite para la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
Donald Trump había dado una fecha límite para la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Foto: Fotomontaje Redes sociales/ AFP

La operación que logró la caída de Nicolás Maduro comenzó a ejecutarse en agosto del año pasado, cuando un grupo de agentes de la DEA llegaron a Venezuela. Desde allí, la inteligencia militar de los Estados Unidos tenía en su mano los detalles más sencillos de la vida del dictador y seguía todos sus pasos, según narró el diario The New York Times en un reportaje este domingo.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: ‘The New York Times’ revela los asombrosos detalles de la caída de Nicolás Maduro

El presidente norteamericano había dado una fecha límite para hacer esa operación. “Trump había autorizado al ejército estadounidense a proceder ya el 25 de diciembre”, aseguró el diario.

Sin embargo, el primer mandatario decidió dejar "la decisión del momento preciso en manos de funcionarios del Pentágono y planificadores de Operaciones Especiales para garantizar que la fuerza atacante estuviera lista y que las condiciones sobre el terreno fueran óptimas. El ejército estadounidense quería llevar a cabo la operación durante el período vacacional, ya que muchos funcionarios gubernamentales se encontraban de vacaciones y un número significativo de militares venezolanos se encontraban de baja, según un funcionario estadounidense", agrega el diario.

La caída del dictador: así se vivió en Caracas la captura de Nicolás Maduro

El mal clima de Caracas retrasó los planes y al final todo se pospuso. Y el 3 de enero fue el día D. El viernes a las 10.26 p.m. Trump ordenó la salida de los agentes que rápidamente lograron la captura del dictador y su esposa. Ambos se encuentran ya presos en Nueva York.

Confidenciales

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

Confidenciales

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Confidenciales

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Confidenciales

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

Confidenciales

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Confidenciales

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

Mundo

Donald Trump le lanza un certero mensaje a Delcy Rodríguez, la vice de Maduro: “Tenemos una segunda ola mucho más grande que la primera”

Opinión

Doctrina Monroe 2.0: el Gran Reset de las Américas

Mundo

Corea del Norte se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y envía fuerte mensaje: “Brutal”

Más de Confidenciales

.

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

.

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

.

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara.

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Noticias Destacadas