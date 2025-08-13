Dos colombianos fueron detenidos en Santa Rosa por parte de las autoridades peruanas que administran la isla

Las tensiones entre Colombia y Perú por la soberanía en Santa Rosa tienen un nuevo capítulo. Las autoridades del Perú, que administran la isla, detuvieron a dos ciudadanos colombianos que se encontraban en las playas de ese territorio, haciendo supuestas labores topográficas.

La detención se presentó el martes, 12 de agosto, y los connacionales pasaron la noche retenidos en la sede de la Policía del Perú que hay en esa geografía del Amazonas, zona que está en disputa entre los dos países de cuenta del reclamo que presentó el Gobierno de Gustavo Petro ante la administración de Dina Boluarte.

Habitantes de Santa Rosa izaron la bandera del Perú en el mismo lugar de la isla donde el precandidato Daniel Quintero izó la colombiana. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/8332qzvxTC — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2025

Los hombres fueron detenidos mientras se encontraban cerca del río. Según autoridades de la zona que hablaron con el equipo periodístico de SEMANA que está en el lugar, estas personas no contaban con permisos para levantar información sobre el terreno, pese a que manifestaron estar trabajando para una empresa ubicada en Leticia.

Entonces, los sujetos fueron detenidos. En la mañana de este miércoles uno de ellos fue trasladado por agentes de la Policía del Perú, custodiado, además, por un oficial de la Fiscalía que llegó hasta el lugar. Los uniformados y el hombre detenido le confirmaron a SEMANA que su nacionalidad es colombiana.