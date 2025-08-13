Suscribirse

Dos colombianos fueron detenidos en Santa Rosa por parte de las autoridades peruanas que administran la isla

La Policía del Perú los señala de estar haciendo revisiones topográficas sin autorización del Gobierno de ese país.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 7:37 p. m.
Ciudadano Colombiano capturado en SantaRosa- Perú…
Ciudadano colombiano capturado en inmediaciones de la isla de Santa Rosa. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Las tensiones entre Colombia y Perú por la soberanía en Santa Rosa tienen un nuevo capítulo. Las autoridades del Perú, que administran la isla, detuvieron a dos ciudadanos colombianos que se encontraban en las playas de ese territorio, haciendo supuestas labores topográficas.

La detención se presentó el martes, 12 de agosto, y los connacionales pasaron la noche retenidos en la sede de la Policía del Perú que hay en esa geografía del Amazonas, zona que está en disputa entre los dos países de cuenta del reclamo que presentó el Gobierno de Gustavo Petro ante la administración de Dina Boluarte.

Los hombres fueron detenidos mientras se encontraban cerca del río. Según autoridades de la zona que hablaron con el equipo periodístico de SEMANA que está en el lugar, estas personas no contaban con permisos para levantar información sobre el terreno, pese a que manifestaron estar trabajando para una empresa ubicada en Leticia.

Entonces, los sujetos fueron detenidos. En la mañana de este miércoles uno de ellos fue trasladado por agentes de la Policía del Perú, custodiado, además, por un oficial de la Fiscalía que llegó hasta el lugar. Los uniformados y el hombre detenido le confirmaron a SEMANA que su nacionalidad es colombiana.

Ese no es el único suceso que ha molestado a las autoridades peruanas que administran el lugar sobre el que Colombia, asegura, no se ha dado una adjudicación internacional del terreno. El lunes el precandidato a la Presidencia, Daniel Quintero, izó una bandera de Colombia en la zona. El emblema nacional fue bajado por las autoridades peruanas y este miércoles los habitantes de Santa Rosa izaron una del Perú que es custodiada por hombres del Ejército.

