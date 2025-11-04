Confidenciales
Duro agarrón entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en pleno Congreso: “Quiero que responda por estas fotos”
El senador de Alianza Verde exhibió en el recinto fotos del candidato presidencial de la izquierda en compañía de líderes criminales de las Farc y con Hugo Chávez.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Una nueva confrontación se desató este martes, 4 de noviembre, en el Congreso entre el senador Jota Pe Hernández y su homólogo y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una sesión en la que Hernández exhibió fotografías en las que Cepeda aparece junto a exintegrantes de las Farc y con líderes de gobiernos de izquierda en la región.
Dura confrontación se desató entre el senador Jota Pe Hernández y el también senador y candidato presidencial Iván Cepeda. El congresista del Partido Verde exhibió varias fotografías en las que Cepeda aparece con exjefes de las Farc y le pidió respuestas para el país.… pic.twitter.com/ULYhefa2dN— Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2025
“¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz Jesús Santrich? ¿No es usted el que celebra con alias Romaña o el que aparece en un atril de las Farc con Raúl Reyes de fondo?”, cuestionó Hernández, señalando al congresista de tener vínculos con antiguos jefes de esa organización.
El senador añadió: “Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, quiero que responda a estas fotos”.
Cepeda respondió de inmediato y defendió su presencia en esos escenarios, afirmando que todas las imágenes correspondían a procesos de negociación y de paz. “Las fotos que usted acaba de mostrar son en escenarios de construcción de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante”, dijo.
El candidato presidencial del Pacto Histórico también aprovechó su intervención para responder con ironía a los ataques.
“Yo le propongo, sinceramente, que busquemos ayuda profesional para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático y tranquilo”, señaló Cepeda, mientras recordaba los más de 1,5 millones de votos que obtuvo en la consulta interna de su partido del mes pasado.
El senador Honorio Enríquez intervino posteriormente para respaldar a Hernández y pidió a Cepeda “responderle a los colombianos por esas fotos con criminales”.