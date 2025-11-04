Una nueva confrontación se desató este martes, 4 de noviembre, en el Congreso entre el senador Jota Pe Hernández y su homólogo y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una sesión en la que Hernández exhibió fotografías en las que Cepeda aparece junto a exintegrantes de las Farc y con líderes de gobiernos de izquierda en la región.

Dura confrontación se desató entre el senador Jota Pe Hernández y el también senador y candidato presidencial Iván Cepeda. El congresista del Partido Verde exhibió varias fotografías en las que Cepeda aparece con exjefes de las Farc y le pidió respuestas para el país.… pic.twitter.com/ULYhefa2dN — Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2025

Dura discusión en el Senado entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda | Foto: Semana

“¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz Jesús Santrich? ¿No es usted el que celebra con alias Romaña o el que aparece en un atril de las Farc con Raúl Reyes de fondo?”, cuestionó Hernández, señalando al congresista de tener vínculos con antiguos jefes de esa organización.

El senador añadió: “Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, quiero que responda a estas fotos”.

Jota Pe Hernández senador En plenaria del Senado se hundió la Consulta Popular y se revivió la Reforma Laboral Bogota mayo 14 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina / SEMANA | Foto: Guillermo Torres / Semana

Cepeda respondió de inmediato y defendió su presencia en esos escenarios, afirmando que todas las imágenes correspondían a procesos de negociación y de paz. “Las fotos que usted acaba de mostrar son en escenarios de construcción de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante”, dijo.

El candidato presidencial del Pacto Histórico también aprovechó su intervención para responder con ironía a los ataques.

Bogotá, Julio 28 de 2025. Tras el fallo condenatorio contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, el senado Iván Cepeda y el abogado Miguel Angel del río ofrecieron declaraciones a medios. (Colprensa-Catalina Olaya) | Foto: COLPRENSA

“Yo le propongo, sinceramente, que busquemos ayuda profesional para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático y tranquilo”, señaló Cepeda, mientras recordaba los más de 1,5 millones de votos que obtuvo en la consulta interna de su partido del mes pasado.