Mauricio Cárdenas invita al polígrafo a Iván Cepeda: “Lo reto públicamente”

El precandidato presidencial le propuso un debate al aspirante del Pacto Histórico.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 2:18 p. m.
Mauricio Cárdenas e Iván Cepeda.
Mauricio Cárdenas e Iván Cepeda. | Foto: Semana/El País.

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas invitó al senador Iván Cepeda a someterse a un debate con polígrafo, tras confirmarse que será el aspirante del Pacto Histórico a la Casa de Nariño en 206.

La propuesta de Cárdenas es que los dos debatan sobre el país con el seguimiento del detector de mentiras, la misma idea que le sugirió a Daniel Quintero.

Para el exministro de Hacienda, “hace cuatro años, el candidato Gustavo Petro le dijo muchas mentiras al país”, y cuestionó si la nueva candidatura del Pacto Histórico seguiría el mismo camino.

“Es momento de que Iván Cepeda, quien ya anunció que no participará en debates, le diga honestamente al país si piensa hacer lo mismo. Si está dispuesto a decir la verdad, lo reto públicamente a una prueba de polígrafo. No más mentiras”, narró el precandidato.

Para él, Colombia “necesita una política con ética, transparencia y responsabilidad. Los colombianos merecen líderes que hablen con la verdad”.

