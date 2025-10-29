¿Compra de votos? Vicky Dávila hace grave denuncia en contra del exministro Mauricio Cárdenas

En redes sociales es tendencia el exministro Mauricio Cárdenas, quien está en la contienda por la Casa de Nariño en 2026, por cuenta de un video en el que prometió entregar subsidios a cambio de una inscripción en una página suya.

Por esa razón, la precandidata presidencial Vicky Dávila, usó sus redes sociales para hacer la denuncia y alertar sobre las promesas que estaba haciendo Cárdenas.

“Miren este video de Mauricio Cárdenas. Aquí ofrece 400 mil subsidios de vivienda para los más pobres, a quienes se inscriban en una página suya. Dice que esas personas tendrán “prioridad” para obtener las ayudas. No tienen que demostrar nada, así no se entrega la ayuda del Estado. Esto es la política que hay que acabar. Es la misma de la mermelada, la del santismo puro. La politiquería", dijo Dávila.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 29, 2025

Agregó: “El ofrecimiento de Cárdenas es una “compra de votos” disfrazada. Es un “vote por mí y le doy un subsidio”. Y los amarra en una página. Lo segundo es que es una forma asquerosa de recolectar datos personales. “Déjeme sus datos y yo le aseguro un subsidio si soy presidente. Le pago su voto”. Esto que hizo Mauricio Cárdenas, no se hace. Luego borró el video”.

Dávila cuestionó que Cárdenas haya borrado el video y que no se haya disculpado por haber hecho dicha publicación que fue recuperada por decenas de usuarios de X y que alertaron sobre lo que estaba pasando.

Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, también cuestionó a Cárdenas por hacer ese tipo de promesas.

“El precandidato Mauricio Cárdenas borró este video, pero aquí se lo recordamos.¿No que el populismo era de otros? ¿O prometer recursos imposibles sí vale cuando los promete él?“, indicó.

El precandidato Mauricio Cárdenas borró este video… pero aquí se lo recordamos.

— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) October 29, 2025

A estas críticas se sumó la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien rechazó lo que hizo Mauricio Cárdenas en sus redes sociales.

Por ahora, Cárdenas no se ha pronunciado sobre todo lo que ha pasado y las críticas que le han hecho y sencillamente publicó un nuevo y quitando las promesas que había hecho en el otro. Sin embargo, diferentes sectores le están pidiendo que se pronuncie.

“No comprendo. El Dr. Cárdenas vuelve a subir una versión recortada del video, pero con el mismo problema: promete un subsidio a quienes ganan el mínimo y voten por él, y les pide los datos. Para venderse como técnico esto es bastante politiquero rayando en lo ilegal. Terrible“, dijo.