Efraín Cepeda radicó ponencia negativa a la reforma tributaria del gobierno Petro

Aunque el gobierno avanza con las reuniones a las que convoca a los ponentes y coordinadores ponentes de la reforma tributaria, en pos de construir la ponencia oficial para llevarla a las comisiones económicas del Congreso de la República, siguen sumándose las fuerzas para buscar el hundimiento de la propuesta.

Ahora fue Efraín Cepeda, quien radicó otra ponencia negativa, la cual, según anunció, ya contaría con 10 firmas de respaldo, es decir, la mayoría de la comisión tercera de Senado, que tiene 17 miembros.

Cepeda catalogó la propuesta legislativa, la segunda en materia de impuestos del gobierno de Gustavo Petro, como “nefasta”, pues, a su juicio, “golpea el bolsillo a las clases más bajas y medias de la sociedad”.

El congresista, que es un fuerte contradictor del gobierno, argumenta que un incremento en el impuesto al carbono se sube el precio de la gasolina, con lo cual, se causa un fuerte impacto en al menos 12 millones de colombianos vulnerables que tienen moto, un vehículo que les sirve como medio de transporte y subsistencia.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian. | Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

Cepeda también afirma que con el proyecto de ley se le propina un fuerte golpe a los departamentos, debido a la subida de impuestos a la cerveza, los licores y cigarrillo, que son la fuente de ingreso de los entes territoriales.

Pero además, el parlamentario estima que dicha carga tributaria adicional, lo único que haría sería fomentar el contrabando.

Desde la perspectiva de Cepeda, la reforma la estaría buscando el gobierno para aumentar el gasto, el cual, ya de por sí, está desbordado, y no precisamente para generar beneficio a los colombianos.